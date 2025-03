Italia: allerta rossa fino domani a Firenze

Keystone-SDA

A Firenze l'allerta rossa scattata alle 12 di oggi è relativa al rischio idraulico nel reticolo principale che riguarda i fiumi Arno e Sieve. Terminerà alle 14 di domani, sabato 15 marzo.

1 minuto

(Keystone-ATS) Così come quella arancione per la pioggia, con il conseguente rischio idrogeologico/idraulico nel ‘reticolo minore’ che comprende i corsi d’acqua secondari, in particolare Ema, Mugnone e Terzolle, ed è attualmente in corso. Il codice arancione per possibili temporali forti cesserà invece alle 24 di oggi. È quanto scrive sul proprio sito il Comune di Firenze.