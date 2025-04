Israele: “colpito ospedale a Gaza, usato da Hamas per attaccare”

Keystone-SDA

L'esercito israeliani (Idf) e lo Shin Bet (servizi segreti) rendono noto di aver attaccato nella notte un centro di comando di Hamas all'interno dell'ospedale Al-Ahli a Gaza.

1 minuto

(Keystone-ATS) “Il complesso è stato utilizzato dai terroristi per pianificare ed eseguire attacchi contro l’esercito e i cittadini di Israele”, afferma una nota, aggiungendo che prima del raid ha emesso avvisi di evacuazione nella zona e usato armi di precisione e sorveglianza aerea.

“L’organizzazione terroristica Hamas viola sistematicamente il diritto internazionale, sfruttando brutalmente gli edifici civili e la popolazione civile come scudi umani per operazioni terroristiche”, dichiara l’esercito, invitando Hamas a smettere di utilizzare le strutture mediche come copertura.