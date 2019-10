L'università ha sporto denuncia contro il direttore che ha rassegnato le dimissioni per la fine di gennaio 2020 e altri professori dello stesso istituto sono stati sottoposti a indagini amministrative. Proprio in seguito a queste irregolarità il governo cantonale e il rettorato dell'università hanno ordinato una revisione generale delle spese, delle tasse, delle attività accessorie e delle transazioni tra gli istituti e i loro partner.

Lo scandalo scoppiato in questi giorni non è però il primo che coinvolge l'ateneo sangallese: nella primavera del 2018 era già venuto alla luce un caso di abusi nelle note spese presso l'Istituto di economia finanziaria, diritto finanziario e diritto economico dell'accademia.

In particolare hanno suscitato l'attenzione dei revisori i versamenti effettuati dall'università per onorari e spese che, secondo quanto trapela dall'indagine amministrativa, erano già stati pagati da terzi.

Le persone interessate hanno tempo fino al 9 dicembre per giustificare le spese che vengono loro contestate, ha fatto sapere il consigliere di Stato Stefan Kölliker attraverso i media. Il Consiglio dell'Università si riserva di decidere se procedere o meno per via giudiziaria solo dopo quella data.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Onorari e rimborsi ingiustificati all'Università di San Gallo 30 ottobre 2019 - 21:34 Rimborsi spese e onorari ingiustificati per un ammontare di 160'000 nel corso di cinque anni stanno scuotendo la prestigiosa Università di San Gallo. I sospetti di irregolarità che coinvolgono il personale docente sono emersi nel corso di controlli effettuati tra aprile e settembre. La revisione straordinaria dei conti di tutti gli istituti accademici, indica un comunicato congiunto del dipartimento cantonale della formazione e dell'università, hanno messo in luce casi dubbi che necessitano di ulteriori chiarimenti. Le persone interessate hanno tempo fino al 9 dicembre per giustificare le spese che vengono loro contestate, ha fatto sapere il consigliere di Stato Stefan Kölliker attraverso i media. Il Consiglio dell'Università si riserva di decidere se procedere o meno per via giudiziaria solo dopo quella data. In particolare hanno suscitato l'attenzione dei revisori i versamenti effettuati dall'università per onorari e spese che, secondo quanto trapela dall'indagine amministrativa, erano già stati pagati da terzi. Lo scandalo scoppiato in questi giorni non è però il primo che coinvolge l'ateneo sangallese: nella primavera del 2018 era già venuto alla luce un caso di abusi nelle note spese presso l'Istituto di economia finanziaria, diritto finanziario e diritto economico dell'accademia. L'università ha sporto denuncia contro il direttore che ha rassegnato le dimissioni per la fine di gennaio 2020 e altri professori dello stesso istituto sono stati sottoposti a indagini amministrative. Proprio in seguito a queste irregolarità il governo cantonale e il rettorato dell'università hanno ordinato una revisione generale delle spese, delle tasse, delle attività accessorie e delle transazioni tra gli istituti e i loro partner.