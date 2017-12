Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

A Qaraqosh i cristiani tentano di risollevare la testa 23 dicembre 2017 - 20:57 Prima di essere occupata dallo Stato islamico nel 2014, la città di Qaraqosh ospitava la più grande comunità cristiana nel nord del paese. Oggi che l’Isis è stato sconfitto, i cristiani tornano nelle loro case. A Qaraqosh vivevano circa 50'000 cristiani prima dell’arrivo dei jihadisti. La maggior parte di loro è fuggita. Oggi circa la metà sono tornati a casa e si apprestano a festeggiare il Natale. “Questo sarà un Natale unico. Ci sentiamo rinati, c’è ancora vita”, afferma un negoziante intervistato dalla Radiotelevisione svizzera. Le ferite nella città sono visibili. La chiesa dell’Immacolata concezione è stata devastata. Il sacerdote non è però convinto che nella regione ci sia ancora un futuro per i cristiani. “Tutto può cambiare da un giorno all’altro. Nessuno ci garantisce niente”.