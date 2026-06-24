Iran sosterrà Palestina fino a piena realizzazione suoi diritti

Keystone-SDA

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Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi, in una conversazione telefonica con il vice capo dell'ufficio politico di Hamas, Basem Naim, oggi, ha ribadito il continuo sostegno dell'Iran alla Palestina fino alla piena realizzazione dei suoi legittimi diritti.

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(Keystone-ATS) “I negoziatori iraniani, negli attuali colloqui con gli Stati Uniti, continuano a sollevare la questione degli attacchi israeliani a Gaza e del suo continuo genocidio, nonostante il cessate il fuoco, in seno agli organismi internazionali e durante i negoziati con gli Stati Uniti e i mediatori”.

Secondo l’agenzia di stampa Irna, Naim ha elogiato “la resistenza dell’Iran all’aggressione israelo-americana, nonché il sostegno del Paese ai palestinesi e alla loro causa”.

Intanto, l’agenzia di stampa Wafa riferisce che quattro palestinesi hanno riportato ferite dopo che coloni israeliani hanno attaccato case e terreni agricoli nella città di Yatta, a sud di Hebron. I coloni hanno anche sradicato e danneggiato circa 60 alberi. L’attivista anti-insediamenti Osama Makhameh ha dichiarato che coloni pesantemente armati hanno attaccato case e terreni palestinesi nelle zone di Wadi al-Rakhim e Khallat al-Homs, a sud di Yatta.