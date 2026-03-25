Iran pone 5 condizioni, proposta USA “eccessiva”, media

Keystone-SDA

L'Iran respinge la proposta degli Stati Uniti definendola "eccessiva" e rilancia le sue condizioni per un eventuale cessate il fuoco. Lo riporta l'emittente iraniana Press TV, che cita un alto funzionario.

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(Keystone-ATS) “L’Iran porrà fine alla guerra quando lo deciderà e quando saranno soddisfatte le sue condizioni. Prima di allora non si terranno negoziati”, ha affermato la fonte.

Il funzionario ha delineato le richieste, tra cui “la cessazione degli attacchi e degli assassinii, garanzie contro futuri conflitti, il pagamento dei danni di guerra, la fine dei combattimenti su tutti i fronti che coinvolgono gruppi alleati e il riconoscimento della sovranità iraniana sullo Stretto di Hormuz come suo diritto naturale e legale”.

La tv di Stato iraniana, citando il funzionario, ha detto che Teheran ha comunicato agli Stati Uniti, tramite un intermediario, che continuerà a difendersi. “L’Iran non permetterà al presidente statunitense Trump di dettare i tempi della fine della guerra”, ha chiarito la fonte.

Da parte sua l’agenzia Bloomberg, citando l’agenzia di stampa iraniana FARS, che a sua volta cita una fonte informata, riporta che Teheran non accetta il cessate il fuoco e definisce “illogici” i colloqui con parti che violano gli accordi.