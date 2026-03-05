Iran: Libano vieta attività pasdaran, visto ingresso per iraniani

Keystone-SDA

Il governo di Beirut mette al bando in Libano tutte le attività dei Guardiani della rivoluzione - sponsor di Hezbollah - e annuncia che saranno chiesti i visti per gli iraniani.

1 minuto

(Keystone-ATS) Il ministro dell’informazione Paul Morcos ha annunciato che il governo ha deciso di “prevenire ogni attività” che i pasdaran “possono condurre dal territorio libanese e di fermarli per deportarli”. Inoltre, d’ora in poi gli iraniani avranno bisogno di un visto per entrare in Libano.