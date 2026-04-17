Iran: dopo cessate il fuoco in Libano Hormuz completamente aperto

Keystone-SDA

"In linea con il cessate il fuoco in Libano, il passaggio per tutte le navi commerciali attraverso lo Stretto di Hormuz è dichiarato completamente aperto per il periodo residuo del cessate il fuoco sulla rotta coordinata".

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(Keystone-ATS) Ciò “come già annunciata dall’organizzazione Porti e organizzazione marittima della repubblica Islamica dell’Iran”, annuncia sulla rete sociale X il ministro degli esteri iraniano Seyed Abbas Araghchi.

“L’Iran ha appena annunciato che lo Stretto dell’Iran è pienamente aperto e pronto per il transito completo. Grazie”, ha indicato il presidente statunitense Donald Trump sulla sua rete sociale Truth Social.

“Il blocco navale (statunitense) rimarrà pienamente in vigore ed efficace esclusivamente nei confronti dell’Iran, finché la nostra transazione con l’Iran non sarà completata al 100%”, aggiunge l’inquilino della Casa Bianca.