La televisione svizzera per l’Italia

Iran: Axios, oggi paesi E3 ripristinano sanzioni ONU

Keystone-SDA

I ministri degli esteri di Francia, Germania, Regno Unito e l'Alto rappresentante UE per la politica estera hanno informato il segretario di Stato americano Marco Rubio che oggi attiveranno il meccanismo sanzionatorio "snapback" contro l'Iran per il programma nucleare

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Lo riporta Axios, citando secondo tre fonti a conoscenza diretta del dossier. Il meccanismo “snapback” ripristina automaticamente tutte le sanzioni del Consiglio di sicurezza dell’ONU revocate in base all’accordo sul nucleare iraniano del 2015. Si prevede che la mossa aumenterà la pressione economica su Teheran e probabilmente porterà a una rappresaglia iraniana.

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Daniele Mariani

Abbassare il riscaldamento per ridurre la dipendenza dal gas russo: è una proposta che vi convince? Quali altri soluzioni sarebbero attuabili?

Contrariamente ad altri Paesi europei, la Svizzera dipende solo in minima parte dal gas naturale. Questa fonte rappresenta infatti circa il 15% dei consumi energetici complessivi della Svizzera e viene usata soprattutto per il riscaldamento. Quasi la metà del gas consumato in Svizzera viene però dalla Russia e anche nella Confederazione si cercano soluzioni per…

Partecipa alla discussione
10 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Marija Alberti-Miladinovic

Cosa pensate dell’eventuale abbassamento dell’IVA applicata ad assorbenti e tamponi?

Credete sia una misura necessaria oppure ritenete che il risparmio che porterebbe sia contenuto in confronto alla polemica che crea?

Partecipa alla discussione
2 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR