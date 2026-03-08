Iran: “più o meno raggiunta” l’intesa sul successore di Khamenei

Keystone-SDA

Un consenso della maggioranza sulla successione della Guida suprema iraniana, l'ayatollah Ali Khamenei, "è stato più o meno raggiunto": lo ha annunciato l'ayatollah Mohammadmehdi Mirbaqeri, membro dell'Assemblea degli esperti, come riferisce l'agenzia Mehr.

(Keystone-ATS) Questi ha confermato in un video trasmesso dall’agenzia di stampa iraniana Fars che “è stata raggiunta una ferma opinione che riflette l’opinione della maggioranza”.

“Il candidato più idoneo, approvato dalla maggioranza dell’Assemblea degli esperti, è stato individuato”, ha dichiarato da parte sua Mohsen Heydari, un altro membro dell’organismo di selezione che rappresenta la provincia del Khuzestan, citato dall’agenzia di stampa iraniana Isna.

L’ayatollah Mohsen Heidari Alekasir, un altro membro ancora dell’Assemblea, ha detto che un candidato è stato scelto sulla base del consiglio del defunto leader supremo, secondo cui il leader iraniano avrebbe dovuto “essere odiato dal nemico”.

“Persino il Grande Satana (gli USA) ha fatto il suo nome”, ha detto Heidari Alekasir. Giorni fa, Trump ha definito il figlio di Khamenei, Mojtaba, una scelta “inaccettabile”.

IDF, perseguiremo successore e chi lo nomina

“Dopo l’eliminazione del tiranno Khamenei, il regime terroristico iraniano sta tentando di riorganizzarsi e scegliere una nuova Guida suprema: il lungo braccio dello Stato di Israele continuerà a perseguire il successore e chiunque tenti di nominarlo”: è l’avvertimento lanciato dall’esercito dello Stato ebraico in un post su X in farsi.

“Avvertiamo tutti coloro che intendono partecipare alla riunione di selezione del successore che non esiteremo a prendere di mira anche voi. Questo è un avvertimento”, sottolinea il post dell’IDF, di cui riferiscono la BBC e la CNN.