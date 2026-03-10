Iran, non consentiremo export petrolio finché c’è la guerra

"L'Iran non permetterà l'esportazione di nemmeno un litro di petrolio dalla regione fino a nuovo avviso al nemico ostile e ai suoi partner, finché continuerà l'aggressione degli Stati Uniti e di Israele contro l'Iran e le sue infrastrutture civili".

(Keystone-ATS) Lo ha detto il portavoce delle Guardie rivoluzionarie Mohammad Ali Naeini. Riferendosi alle dichiarazioni del presidente americano Donald Trump, secondo cui la potenza militare dell’Iran è diminuita, egli ha affermato che sono le forze statunitensi a indebolirsi.

“Ora, gli americani cercano una fine onorevole della guerra, poiché tutte le loro infrastrutture militari sono state distrutte nella regione del Golfo Persico”, ha aggiunto, citato da Tasnim.

Da parte sua il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ha dichiarato in un’intervista all’emittente statunitense PBS News, come riporta l’AFP, che il suo paese è pronto a continuare gli attacchi missilistici finché sarà necessario e che i negoziati con gli Stati Uniti non sono più all’ordine del giorno.

Con la nomina di Mojtaba Khamenei a nuovo leader supremo, gli Stati Uniti e Israele hanno fallito nel loro obiettivo di un cambio di regime, ha poi sottolineato Araghchi nell’intervista spiegando di non credere che Stati Uniti e Israele abbiano una conclusione realistica e che ora stanno solo seminando il caos.

“Pensavano che, nel giro di due o tre giorni, avrebbero potuto ottenere un cambio di regime, una vittoria rapida e netta, ma hanno fallito (…) non sono riusciti a raggiungere i loro obiettivi all’inizio, e ora, dopo 10 giorni, penso che siano senza meta”, ha detto il ministro degli esteri.

Riguardo alla fiammata dei prezzi dell’oro nero, Araghchi ha dichiarato che “questo non è il nostro piano”: “la produzione di petrolio, il trasporto di greggio, sono stati rallentati o interrotti non per colpa nostra, ma a causa degli attacchi e delle aggressioni di israeliani e americani contro di noi. Hanno reso l’intera regione insicura. Ed è per questo che le petroliere e le navi hanno paura di attraversare lo Stretto di Hormuz, che non abbiamo chiuso. Non abbiamo impedito loro di navigare in quello stretto. Ma questo è il risultato dell’aggressione di israeliani e americani, che ha reso l’intera regione insicura e instabile”.

“Siamo di fronte a un atto di aggressione, che è assolutamente illegale. E quello che stiamo facendo è un atto di autodifesa, che è legale e legittimo. Abbiamo già avvertito tutti nella regione che, se gli Stati Uniti ci attaccano, poiché non possiamo raggiungere il suolo americano, dobbiamo attaccare le loro basi nella regione, le loro strutture, le loro installazioni, i loro beni”, ha aggiunto il ministro iraniano.

Anche Mohammad Bagher Ghalibaf, il potente presidente del parlamento iraniano, ha affermato su X che “non stiamo certo cercando un cessate il fuoco. Crediamo che l’aggressore debba essere colpito affinché impari la lezione e non pensi mai più di attaccare l’Iran”, aggiungendo che Israele si affida a un ciclo di “guerra, negoziati, cessate il fuoco e poi di nuovo guerra” per mantenere il suo dominio, ma l’Iran interromperà questo ciclo.