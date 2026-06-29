Iran, “tenuto a Muscat il primo incontro su Hormuz con l’Oman”

Keystone-SDA

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L'Iran ha annunciato che si è tenuto il primo incontro con l'Oman sulla gestione dello Stretto di Hormuz, dopo l'intesa trovata con gli Usa.

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(Keystone-ATS) “Durante il viaggio a Muscat, si è tenuto il primo incontro del Comitato congiunto di Hormuz con Abdulaziz Al-Hinai, Ministro di Stato per gli Affari Esteri dell’Oman. Nel corso della discussione sulle questioni attuali relative allo Stretto, abbiamo scambiato opinioni sulla futura gestione dello Stretto nel quadro del paragrafo cinque del Memorandum d’intesa di Islamabad e dei diritti sovrani degli Stati costieri”, ha scritto su X il vice ministro degli Esteri iraniano, Kazem Gharibabadi.

In precedenza, citando un alto funzionario americano, Axios aveva riferito che Stati Uniti e Iran hanno concordato di sospendere i reciproci attacchi nello stretto di Hormuz e di tenere un incontro domani a Doha.

“Abbiamo deciso di sospendere ogni attività cinetica”, ha sottolineato l’alto funzionario americano, utilizzando la terminologia militare per indicare attacchi e altre azioni belliche.

Un secondo funzionario Usa ha dichiarato ad Axios che entrambe le parti sospenderanno le ostilità “per il momento” e che “le imbarcazioni potranno muoversi liberamente”, mentre proseguiranno i colloqui tecnici.

Gli incontri di martedì a Doha erano originariamente previsti in Svizzera per discutere del programma nucleare iraniano, ha ricordato una fonte a conoscenza dei colloqui, spiegando che a seguito dell’escalation di questi giorni si è deciso di spostarli in Qatar, concentrandoli sullo Stretto di Hormuz. Nick Stewart, che dirige il team tecnico statunitense, dovrebbe partecipare ai colloqui, secondo le fonti di Axios.