Iran, “Pezeshkian e altri due funzionari guideranno la transizione”

Keystone-SDA

Sarà il presidente Masoud Pezeshkian assieme ad altri due alti funzionari, tra cui il capo della magistratura Gholamhossein Ejei, a guidare la transizione in Iran dopo la morte di Ali Khamenei.

1 minuto

(Keystone-ATS) Lo ha dichiarato questa mattina alla televisione di Stato Mohammad Mokhber, consigliere del leader iraniano Ali Khamenei, assassinato ieri durante gli attacchi sferrati da Stati Uniti e Israele.

Il segretario del Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale, Ali Larijani, accreditato dai media come il probabile candidato a succedere al defunto Ali Khamenei nel ruolo di Guida Suprema, ha da parte sua dichiarato alla televisione di Stato che verrà formato un consiglio direttivo temporaneo per guidare il Paese durante il periodo di transizione.

“Il processo di formazione del consiglio inizierà oggi, in conformità con l’articolo 111 della Costituzione, che riguarda la morte o la destituzione del leader. Il consiglio sarà composto dal presidente, Masoud Pezeshkian, dal capo della magistratura, Gholamhossein Ejei, e da uno dei giuristi islamici membri del Consiglio dei Guardiani, che saranno nominati dal Consiglio di Opportunità, fino alla presentazione del nuovo leader” da parte dell’Assemblea degli Esperti.