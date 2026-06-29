Iran, “non sono previsti incontri con gli Usa nei prossimi giorni”

Keystone-SDA

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Il Ministero degli Esteri iraniano ha smentito le notizie secondo cui squadre tecniche iraniane e statunitensi si sarebbero incontrate nei prossimi giorni per discutere l'attuazione dell'accordo volto a porre fine al conflitto in Medio Oriente.

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(Keystone-ATS) “Non sono previsti incontri tecnici dei gruppi di lavoro per questa settimana”, ha dichiarato il vice ministro degli Esteri Kazem Gharibabadi – citato dalla televisione di Stato – riferendosi alla settimana iraniana che si conclude venerdì.