Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Più energia rinnovabile grazie alla matematica 27 ottobre 2017 - 20:50 Una matematica svizzera di 38 anni conosciuta su scala internazionale. Gabriela Hug è professoressa al Politecnico di Zurigo ed è autrice di studi all’avanguardia sull’energia rinnovabile. La Radiotelevisione svizzera ci propone un suo ritratto. "Mi chiamo Gaby Hug, ho 38 anni e sono docente straordinaria all'ETH di Zurigo. Cerco semplicemente di fare del mio meglio ogni giorno: con ricerche che forniscano soluzioni." "Superare le discontinuità" L’obiettivo della scienziata è che si generi e si impieghi corrente elettrica il più possibile da fonti pulite. Per farlo, percorre nuove strade, con l'aiuto della matematica. "Una rete elettrica è qualcosa di gigantesco, un enorme problema matematico. Sfruttarla in modo efficiente e saperla gestire in maniera ottimale è il nostro obiettivo." Sempre più energia proviene infatti dal sole e dal vento, ma ciò rende le reti elettriche instabili, poiché queste fonti forniscono energia solo se il tempo è bello o ventoso. Gabriela Hug vuole superare queste discontinuità. "Questo dovrebbe essere l'obiettivo. Che il consumatore non noti nulla e possa contare sempre su una costante affidabilità della rete elettrica." La professoressa intende dapprima ottimizzare piccole sezioni della rete, rendendole indipendenti le une dalle altre. Infine l'intera rete. Nuovi approcci anche nella vita privata Gabriela Hug è docente all’ETH da due anni. Prima ha lavorato per anni in Canada e negli USA. Corre da un appuntamento all’altro quasi senza concedersi pause, e come madre di tre bimbi ha dovuto pagare un prezzo. Ma anche in famiglia ha percorso nuove strade: il marito Benjamin è casalingo a tempo pieno. Benjamin, cuoco e ingegnere alimentare, è a casa da 7 anni, dalla nascita del loro primo figlio. Per il bene della sua famiglia e di un obiettivo superiore. "Così che nel 2050", stima Gabriela Hug, "avremo davvero una rete energetica rinnovabile."