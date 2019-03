Turné li ha fermati e li ha fatti sedere in platea, per parlare di aspettative, libertà, influenze musicali e di quella musa che appare in diverse canzoni del disco, la misteriosa Marlena.

I Måneskin, il Ballo e la musa Marlena 02 marzo 2019 - 20:35 A poco più di un anno dalla partecipazione al talent show X Factor (Italia), la giovane rockband romana dei Måneskin macina concerti in Europa, con un mini-album e un album all'attivo. Il settimanale culturale della RSI 'Turné' li ha intercettati a Lugano. Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan non hanno nemmeno 80 anni in quattro, e al Palazzo dei congressi hanno staccato un doppio tutto esaurito, che ripaga l'impegno, la dedizione, il talento che emerge dal loro album d'esordio 'Il ballo della vita'. Turné li ha fermati e li ha fatti sedere in platea, per parlare di aspettative, libertà, influenze musicali e di quella musa che appare in diverse canzoni del disco, la misteriosa Marlena. L'intervista ai Maneskin è stata trasmessa dal Quotidiano della Radiotelevisione svizzera, nell'ambito della rubrica settimanale Turné.