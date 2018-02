Questo contenuto è stato pubblicato il 7 febbraio 2018 17.05 07 febbraio 2018 - 17:05

Il fondatore del Movimento 5 Stelle, ceduto il blog e tolto il nome dal simbolo, si prende una pausa dalla politica, esperienza che commenta in questa intervista alla trasmissione Rundschau della Radiotelevisione della Svizzera tedesca SRF.

Mentre il candidato premier Luigi Di Mario va alle elezioni, Beppe Grillo torna in teatro.

Sarà in una decina di città - mercoledì 7 febbraio è a Ginevra - con gli spettacoliLink esterno 'Fake' e 'Insomnia', lasciandosi alle spalle un'esperienza che definisce un grido: "Io sono andato su un palco, ho gridato, e questo grido ha fatto sì di unire tante persone che avevano dentro il loro diritto al grido e non riuscivano a tirarlo fuori".

Inevitabile essere preso di mira, da chi la politica la fa per mestiere. "È un istinto di sopravvivenza, non è una linea politica la loro. È un mondo che sta scomparendo, è chiaro che [lo difendono] con le unghie e coi denti. Sono talmente incazzati che un comico possa aver fondato il primo movimento che c’è in Italia."



Doloroso o indolore che sia il distacco dalla politica, nessuna divergenza con Di Maio, assicura Grillo. "Il dialogo c’è sempre, io sono sempre in mezzo alle strade, ma mi sembra che anche Luigi Di Maio sia sempre in mezzo alla gente, va a parlare con chiunque. La nostra natura è quella. Noi vogliamo che la gente partecipi."

Una partecipazione spesso declinata in digitale, e che la piattaforma web dei 5 Stelle non è sempre stata in grado di gestire. "Noi siamo dei rabdomanti digitali. Facciamo errori. Siamo inesperti ancora in quel settore lì. Perché stiamo tentando anche per chi non tenta mai nella vita".

