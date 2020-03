Anche l'economista francese è confinato in casa. Il TG lo ha quindi raggiunto su skype per sapere la pandemia di Covid-19 sarà un'occasione per cambiare paradigma, come suggerito dai suoi libri.

Il covid-19 si sta diffondendo anche in Svizzera. Con quali conseguenze per la società?

Con miliardi di persone perlopiù chiuse in casa, e le attività economiche rallentate, il quadro globale dettato dalle misure anti-coronavirus ricorda per certi versi il mondo più lento e sostenibile auspicato dai movimenti ecologisti e no global: i consumi sono ridotti al necessario e il numero di viaggi è drasticamente diminuito. La RSI ha quindi deciso di parlarne con il teorico e principale ispiratore della cosiddetta decrescita felice: Serge Latouche.

