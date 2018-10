All'inizio della settimana le autorità svizzere avevano convocato per la terza volta in un mese l'incaricato d'affari saudita a Berna, al quale è stata chiesta un'indagine "rapida, rigorosa e trasparente riguardo alle circostanze del decesso".

Il ministro degli esteri esclude però di rompere completamente i legami con il regno arabo. "Se un paese viene screditato o perde le qualifiche, non significa che debba essere isolato", ha spiegato il ministro degli Esteri, secondo il quale occorre prudenza anche in merito alla possibilità di revoca da parte di Berna dei "buoni servizi", poiché questo non favorirebbe le politiche di promozione della pace.

In ballo potrebbero esserci sanzioni, se venissero decise a livello internazionale (Onu, Ue) e la prevista visita del consigliere federale Ueli Maurer in Arabia Saudita il prossimo anno che a questo punto viene "riesaminata".

