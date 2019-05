Noi quattro oggi qui gettiamo le basi della costituzione della nuova casa - ha aggiunto Jörg Meuthen -, dove ci saranno nuovi abitanti. Qui oggi accade qualcosa di importante per le politiche europee dei prossimi anni. Quest'anno è un punto di partenza di qualcosa di nuovo che non viene dal nulla ma è il risultato di moltissimi colloqui con rappresentanti di partiti non presenti ma che si alleeranno a noi molto presto".

Salvini: "Verso l'Europa del buonsenso" 08 aprile 2019 - 11:27 È nato il nuovo gruppo al parlamento europeo di cui si sta facendo promotore Matteo Salvini. Obiettivo, diventare il primo gruppo europeo, il più numeroso ed essere "in quasi tutti i Paesi europei": lo ha detto il segretario della Lega durante la conferenza stampa del convegno 'Verso l'Europa del buonsenso. I popoli alzano la testa'. "Oggi a questo tavolo non ci sono nostalgici estremisti, gli unici nostalgici sono a Bruxelles". Lo ha detto a Milano Matteo Salvini vicepremier italiano e segretario della Lega aprendo la conferenza internazionale. "Il dibattito su fascisti e comunisti e sul passato lo lasciamo agli storici. Noi guardiamo al futuro", ha detto Salvini. "L'obiettivo è diventare il primo gruppo europeo, il più numeroso. Abbiamo l'obiettivo di vincere e cambiare l'Europa", ha sottolineato. "La notizia - ha proseguito Salvini - è che stiamo allargando la famiglia e iniziamo a lavorare a un nuovo sogno europeo. Oggi per molti l'Europa è un incubo". Alternativa per la Germania: Salvini e la Lega sono esemplari "Con questo gruppo vogliamo portare cambiamenti radicali, ridare potere agli Stati membri, molta meno concentrazione di potere nella burocrazia di Strasburgo e di Bruxelles e proteggere i confini esterni dell'UE combattendo e riducendo a zero l'immigrazione illegale". Così Jorg Meuthen, portavoce federale dell'Afd (Alternativa per la Germania). Nei nostri Paesi, ha aggiunto Meuthen, si deve poter entrare "solo grazie al nostro permesso di accedere. Bisogna solo volerlo con determinazione. Salvini e la Lega sono esemplari e ci dimostrano come questo può avvenire: respingere ai confini e riportare da dove sono partiti gli immigrati clandestini. La priorità è la tutela dei nostri popoli". Le basi per la costituzione di una nuova casa Oltre a Matteo Salvini e a Jörg Meuthen alla conferenza internazionale "Verso l'Europa del Buonsenso!" a Milano ci sono Olli Kotro (The Finns Party - Ecr) e Anders Vistisen (Dansk Folkeparti - Ecr). Noi quattro oggi qui gettiamo le basi della costituzione della nuova casa - ha aggiunto Jörg Meuthen -, dove ci saranno nuovi abitanti. Qui oggi accade qualcosa di importante per le politiche europee dei prossimi anni. Quest'anno è un punto di partenza di qualcosa di nuovo che non viene dal nulla ma è il risultato di moltissimi colloqui con rappresentanti di partiti non presenti ma che si alleeranno a noi molto presto".