La Radiotelevisione svizzera RSILink esterno ci porta a Pomy, nel canton Vaud, dove sta per entrare in servizio David Buffat.

La bella stagione, per gli agricoltori, comporta generalmente più lavoro. Ma in alcune regioni della Svizzera esiste un modo per consentire loro di prendersi qualche giorno di vacanza. Un aiuto utile anche, o soprattutto, in caso di malattie e infortuni. Specie per i contadini che non possono contare su parenti o vicini.

Contadini in ferie grazie ai sostituti agricoltori
12 agosto 2019 - 10:15

La bella stagione, per gli agricoltori, comporta generalmente più lavoro. Ma in alcune regioni della Svizzera esiste un modo per consentire loro di prendersi qualche giorno di vacanza. Un aiuto utile anche, o soprattutto, in caso di malattie e infortuni. Specie per i contadini che non possono contare su parenti o vicini.

La Radiotelevisione svizzera RSI ci porta a Pomy, nel canton Vaud, dove sta per entrare in servizio David Buffat.

David è un sostituto agricoltore. Per il passaggio delle consegne dai proprietari, gli basta qualche ora: "Ci si deve adattare, occorre essere pieni di risorse". Al contempo, la possibilità di lavorare in tenute diverse con bestiame e colture diverse gli consente di arricchire il proprio bagaglio professionale.

Il Canton Vaud conta 3 sostituti agricoltori a tempo pieno e 80 occasionali. Il protagonista del servizio lavora per una società di prestito di personale specializzato legata all'associazione di categoria Prométerre.