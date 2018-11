La situazione continua ad essere critica anche in altre regioni, in particolare nel Trentino e nel Veneto. Il presidente della regione Veneto, Luca Zaia, ha dichiarato che i danni causati dalla tempesta ammontano almeno a un miliardo di euro.

Il maltempo continua a mietere vittime in Italia 04 novembre 2018 - 14:32 Dodici persone hanno perso la vita nelle ultime ore in Sicilia a causa del maltempo. Sale così a 29 il bilancio delle vittime delle intemperie che stanno colpendo la Penisola. Dopo il nordest e la Liguria è la Sicilia a essere flagellata dalle piogge che hanno fatto esondare i corsi d'acqua e il bilancio è pesantissimo: dodici le persone che hanno perso la vita. Nove delle vittime, e tra queste due bambini di uno e tre anni, si trovavano in una villa situata al confine dei comuni di Altavilla Milicia e Casteldaccia, non distante dall'autostrada Palermo-Catania. L'edificio è stato letteralmente sommerso dall'acqua del fiume Milicia, che ingrossato dalle piogge cadute ieri è uscito dagli argini. L'acqua è rapidamente arrivata al soffitto e le persone che si trovavano all'interno - due famiglie che si erano riunite per trascorrere insieme la serata - sono annegate. In due, un uomo e una bambina, sarebbero riusciti a salvarsi perché erano usciti per andare ad acquistare dei dolci. Una terza persona rimasta fuori dalla casa ha lanciato l'allarme col cellulare aggrappandosi a un albero. Sempre vicino Palermo, a Vicari, è stato trovato morto un uomo, che era a bordo di un'auto investita dall'acqua del fiume San Leonardo. Con lui un amico. I due erano andati a recuperare un giovane rimasto al distributore, riuscito a salvarsi lanciandosi dalla vettura. Risulta invece disperso un 40enne, medico palermitano che si stava recando nell'ospedale di Corleone per prendere servizio. Un uomo e una donna di mezza età, originari di Cammarata ma residenti in Germania da anni, sono invece morti nell'Agrigentino, all'interno di un'auto noleggiata travolta da un torrente esondato. La situazione continua ad essere critica anche in altre regioni, in particolare nel Trentino e nel Veneto. Il presidente della regione Veneto, Luca Zaia, ha dichiarato che i danni causati dalla tempesta ammontano almeno a un miliardo di euro. La protezione civile ha definito questa ondata di maltempo, che ha fatto complessivamente 29 vittime, "una delle situazioni meteorologiche più complesse degli ultimi 60 anni".