Insulti da tv Mosca a Meloni, nuovo scontro Italia-Russia

Keystone-SDA

Roma e Mosca di nuovo ai ferri corti dopo i pesanti insulti rivolti alla premier italiana Giorgia Meloni dal conduttore televisivo russo Vladimir Solovyov, molto vicino alle posizioni del Cremlino.

2 minuti

(Keystone-ATS) Immediata la reazione della Farnesina, che ha convocato l’ambasciatore russo Alexei Paramonov.

Solovyov, nel corso di una puntata del programma “Polnyj Kontakt” (Full Contact), si è espresso in italiano con parole volgari definendo la premier “fascista, idiota patentata, una cattiva donnuccia” e apostrofandola come “PuttaMeloni”.

Il presentatore russo ha poi definito Meloni “una vergogna della razza umana. Il tradimento è il suo secondo nome: ha tradito Trump al quale precedentemente aveva giurato fedeltà”. Considerato l’alfiere della disinformazione russa, Solovyov non è nuovo a lanciare strali contro Unione europea, Nato e vari leader internazionali.

La risposta della Farnesina non si è fatta attendere: “ho fatto convocare al Ministero degli Esteri l’ambasciatore russo Paramonov per esprimere formali proteste dopo le gravissime e offensive dichiarazioni del conduttore (…) sulla televisione russa nei confronti della Presidente del Consiglio (…), alla quale va tutta la mia solidarietà e vicinanza”, ha scrittoi su X il ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani.

Intanto, si susseguono i messaggi di solidarietà a Meloni da parte di membri della maggioranza e dell’opposizione italiana.

Ennesimo schiaffo di Mosca all’Italia

Le volgarità del giornalista russo Solovyov nei confronti della premier Meloni sono l’ultimo episodio di una lunga scia di attacchi di Mosca a Roma che a partire dal 2022 – quando iniziò l’invasione dell’Ucraina e l’Italia si schierò con Kiev – hanno colpito le più alte cariche dello Stato italiano, fino al presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Finora, a condurli era stata in particolare Maria Zakharova, la potente portavoce del ministero degli Esteri russo. Ora si è aggiunto anche il notissimo conduttore tv, considerato il “megafono” dello zar Vladimir Putin. Lo stesso zar che l’ex premier italiano Silvio Berlusconi – non troppi anni fa – considerava un amico e un alleato. Ma era un’altra era.