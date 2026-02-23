Iniziato il carnevale di Basilea, Trump nel mirino della satira

Keystone-SDA

Con il tradizionale Morgenstreich ha preso il via stamattina alle 04.00 il carnevale di Basilea.

1 minuto

(Keystone-ATS) Migliaia di persone si sono riversate nelle vie della città per assistere allo spettacolo: tutte le luci si sono spente e i gruppi hanno sfilato con le loro lanterne satiriche illuminate, al suono di pifferi e tamburi.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è apparso su molte lanterne, spesso in modo caricaturale e poco lusinghiero, ha osservato un giornalista di Keystone-ATS presente sul posto. In un caso è stato raffigurato come un macellaio che taglia la bandiera americana, in un altro con il muso di un maiale e con un cartello doganale in mano.

I gruppi carnevaleschi hanno dedicato le loro lanterne anche alla situazione globale. Erano quindi visibili allusioni più o meno esplicite alla guerra in Ucraina e ad altri conflitti in tutto il mondo, come quello in Medio Oriente.

Non sono mancati temi più locali, come il traffico, i cantieri o i parcheggi. Le prese in giro non hanno risparmiato nemmeno politici cantonali come i consiglieri di Stato Conradin Cramer ed Esther Keller, o nazionali, vedasi il consigliere federale Ignazio Cassis.

Il carnevale di Basilea è il più grande della Svizzera. Dal 2017 è inserito nella lista del patrimonio culturale immateriale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura (Unesco).