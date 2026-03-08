Iniziativa SSR: popolo e cantoni dicono “no” a canone 200 franchi

Keystone-SDA

Ora è ufficiale: il canone radiofonico e televisivo in Svizzera non sarà ridotto a 200 franchi. Il popolo e i cantoni hanno respinto oggi l'iniziativa SSR.

(Keystone-ATS) Secondo una proiezione di gfs.bern, si profila un “no” al 62%. Il margine di errore è di +/- 2 punti percentuali. Stando ai primi risultati definitivi, tutti i cantoni respingono l’iniziativa: i Grigioni con 63,7% e il Ticino, in misura minore, con il 53,3%.

Per quanto riguarda i cantoni principali della Svizzera tedesca, Basilea Città ha detto “no” al 70,8% (definitivo) e Zurigo per il momento respinge il testo al 59,3% (risultati provvisori). Anche Argovia (58%) e Lucerna (62,8%) hanno bocciato l’iniziativa alle urne. Pure Svitto, che inizialmente accettava il testo, alla fine lo ha respinto al 51,1%.

Il “no” prevale dappertutto anche in Romandia. In base ai dati definitivi, il Vallese ha detto “no” al 57%, il Giura al 65,4% e Neuchâtel al 66,8%. Negli altri cantoni romandi, lo scrutinio non è ancora terminato, ma il rifiuto supera per ora la soglia del 60%: 63,1% a Friburgo, 63,8% a Ginevra e 65,7% nel canton Vaud.

Controprogetto come alternativa

L’iniziativa popolare “200 franchi, bastano! (iniziativa SSR)” promossa dall’UDC, dall’Unione svizzera delle arti e dei mestieri (USAM) e dei Giovani liberali-radicali voleva ridurre il canone da 335 a 200 franchi all’anno.

Il Consiglio federale, quale controprogetto all’iniziativa, ha già deciso di ridurre il canone per le economie domestiche nel 2027 da 335 a 312 franchi e nel 2029 a 300 franchi.