Iniziativa SSR: “no” al 62% a riduzione canone a 200 franchi
Il canone radio-tv non verrà ridotto a 200 franchi. Secondo una proiezione di Gfs.bern, il popolo svizzero respingerà oggi l'iniziativa SSR al 62%.
(Keystone-ATS) Il margine di errore è di +/- 2 punti percentuali.
Anche i primi risultati intermedi confermano questo trend: Zurigo respinge l’iniziativa al 59,7% e Basilea Città al 70,8%. Pure a Basilea Campagna, Lucerna, San Gallo, Grigioni, Argovia, Turgovia e Ticino si profila un “no”. Anche Svitto, che inizialmente accettava il testo, lo respinge ora al 50,3%.
In Romandia, il Vallese dice no al 56,5%, mentre gli altri cantoni romandi lo bocciano con percentuali oltre il 60%: 60,6% nel Giura, 61,2% a Friburgo, 63,8% a Ginevra, 64,3% nel canton Vaud e 65,1% a Neuchâtel.
Controprogetto come alternativa
L’iniziativa popolare “200 franchi, bastano! (iniziativa SSR)” promossa dall’UDC, dall’Unione svizzera delle arti e dei mestieri (USAM) e dei Giovani liberali-radicali voleva ridurre il canone da 335 a 200 franchi all’anno.
Il Consiglio federale, quale controprogetto all’iniziativa, ha già deciso di ridurre il canone per le economie domestiche nel 2027 da 335 a 312 franchi e nel 2029 a 300 franchi.