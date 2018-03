L'attuale articolo costituzionale che promuove sentieri e percorsi pedonali prevede che la Confederazione "possa" – ma non è obbligata - sostenere la costruzione di queste infrastrutture per la mobilità dolce. Le cose dovrebbero quindi cambiare con l’adozione della riforma, che però deve ancora seguire il lungo iter.

Inoltre per il Nazionale la versione elaborata dal governo, pur mantenendo l’obiettivo dell’iniziativa, ha il vantaggio di essere meno oneroso, dal momento che non genera spese superiori al milione di franchi. In aula l’unico gruppo che si è mostrato scettico sul tema è stato quello dell’UDC (destra).

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Piste ciclabili nella Costituzione in Svizzera 01 marzo 2018 - 19:17 In Svizzera le piste ciclabili potranno contare su una tutela costituzionale rafforzata al pari della rete dei sentieri e dei percorsi pedonali. È quanto ritiene il Consiglio nazionale, la Camera bassa del parlamento, che ha approvato oggi, con 120 voti contro 68 e una astensione, il controprogetto alla cosiddetta “Iniziativa (popolare) per la bici”. Il testo originale della proposta, consegnata esattamente due anni fa con 105'234 firme valide, è invece stato bocciato con 121 voti contro 61 e 6 astenuti poiché interferisce, a detta dei deputati, con competenze di Cantoni e Comuni. In quest’ottica il controprogetto si limita a conferire a Berna il compito di emanare principi generali sulle reti di sentieri, percorsi pedonali e piste ciclabili. Inoltre per il Nazionale la versione elaborata dal governo, pur mantenendo l’obiettivo dell’iniziativa, ha il vantaggio di essere meno oneroso, dal momento che non genera spese superiori al milione di franchi. In aula l’unico gruppo che si è mostrato scettico sul tema è stato quello dell’UDC (destra). L'attuale articolo costituzionale che promuove sentieri e percorsi pedonali prevede che la Confederazione "possa" – ma non è obbligata - sostenere la costruzione di queste infrastrutture per la mobilità dolce. Le cose dovrebbero quindi cambiare con l’adozione della riforma, che però deve ancora seguire il lungo iter.