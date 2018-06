Tuttavia, il governo svizzero ritiene inaccettabile che delle donne siano obbligate a portare il velo contro la propria volontà. Il codice penale dovrebbe quindi essere rinforzato per punire un tale comportamento, sia in luoghi pubblici che privati.

I cantoni dovrebbero essere liberi di scegliere se introdurre delle norme in questo senso. Il divieto di dissimulazione del viso, infatti, è stato introdotto in Ticino, ma altri cantoni l'hanno invece respinto.

Il Governo svizzero si è detto contrario al divieto di indossare il velo integrale come chiede un'iniziativa popolare. L'esecutivo intende però modificare la legge per punire chi costringerà una donna a coprirsi il volto.

Il governo elvetico non vuole vietare il burqa, ma... 27 giugno 2018 - 20:57