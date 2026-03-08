Iniziativa contante: tendenza, no a iniziativa, sì a controprogetto

Keystone-SDA

Si profila un no alle urne per l'iniziativa popolare "Sì a una valuta svizzera indipendente e libera con monete o banconote (Il denaro contante è libertà)", mentre dovrebbe essere accettato il relativo controprogetto diretto.

(Keystone-ATS) È la tendenza comunicata poco fa dai canali della radiotelevisione pubblica SRG SSR, sulla base delle indicazioni dell’istituto demoscopico Gfs.bern.

L’iniziativa vuole iscrivere nella Costituzione il principio della disponibilità del contante e sancirvi il franco quale valuta elvetica. A tal fine intende obbligare la Confederazione a garantire che monete e banconote siano sempre disponibili in quantità sufficiente. Inoltre, la sostituzione del franco svizzero con un’altra unità monetaria dovrebbe essere possibile solo con il consenso del popolo e dei cantoni.

Anche Consiglio federale e parlamento intendevano iscrivere nella Costituzione le disposizioni relative all’approvvigionamento in numerario e al franco. Non concordavano però sul modo in cui l’iniziativa è formulata e hanno quindi presentato un controprogetto basato sulle formulazioni già impiegate nelle leggi vigenti.