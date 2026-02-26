Iniziare la scuola più tardi migliora rendimento degli adolescenti

Keystone-SDA

Iniziare la scuola più tardi al mattino, con orari flessibili, può migliorare la salute e le capacità di apprendimento degli adolescenti. È questa la conclusione a cui giunge uno studio dell'Università di Zurigo e dell'Ospedale pediatrico di Zurigo pubblicato oggi.

2 minuti

(Keystone-ATS) Un istituto scolastico di Gossau (SG), che adotta orari flessibili, è stato preso come modello. Gli studenti, con un’età media di 14 anni, possono scegliere di iniziare la scuola alle 07:30 o alle 08:30, la prima ora essendo facoltativa. Il team di ricerca ha analizzato se questi diversi ritmi scolastici avessero un’influenza sulla salute degli allievi e sulla qualità del loro sonno.

Il 95% degli studenti, quando viene data loro la possibilità, sceglie di iniziare la giornata scolastica alle 08:30. In questo modo si svegliano al mattino 40 minuti più tardi. Ma poiché non hanno cambiato l’orario in cui vanno a letto la sera, gli adolescenti dormono in media 45 minuti in più per notte quando hanno scuola il giorno successivo.

Gli studenti affermano inoltre di avere meno spesso problemi ad addormentarsi con questo orario posticipato, ha rilevato, citata nel comunicato dell’Università di Zurigo, la ricercatrice e responsabile dello studio Joëlle Albrecht. Questi giovani mostrano anche una maggiore facilità nell’assimilazione di materie come la matematica.

Orologio biologico

Gli adolescenti tendono ad addormentarsi tardi la sera. Si tratta di una caratteristica del loro orologio biologico. Questo, nel corso degli anni, posticipa l’orario dell’andare a letto. La conseguenza è che la maggior parte degli studenti non dorme abbastanza quando c’è scuola il giorno successivo.

“È preoccupante, perché la mancanza cronica di sonno non influisce solo sul benessere, ma ha anche effetti misurabili sulla salute mentale, sullo sviluppo corporeo e sulle capacità di apprendimento”, ha osservato, citato nella nota dell’Università di Zurigo, il ricercatore Oskar Jenni.

Lo studio zurighese è stato oggetto di una pubblicazione sulla rivista specializzata “Journal of Adolescent Health”.