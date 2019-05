La serie racconta le avventure di svariati personaggi, che ruotano attorno ad un grande mondo fantastico costituito principalmente dal continente Occidentale (Westeros)e da quello Orientale (Essos). Il centro più grande e civilizzato del continente Occidentale è la città capitale Approdo del Re, dove si trova il Trono di Spade dei Sette Regni. La lotta per la conquista del trono porta le più potenti e nobili famiglie del continente a scontrarsi o allearsi tra loro in un contorto gioco di potere, che coinvolge anche l'ultima discendente della dinastia regnante deposta. Diversi finali e decine di trailer, finti spoiler ma il finale resta top secret.

Il trono di spade, l'attesa è finita 13 aprile 2019 - 16:59 Domenica negli Stati Uniti e nella notte tra domenica e lunedì in Italia inizia l'ottava e ultima attesissima stagione del Trono di spade. La ami da subito o la ignori, ma se inizi a seguirla il rischio più alto è quello di rimanere ammaliato dalle atmosfere magiche, dalle location mozzafiato,dagli intrighi dalle battaglie epiche. Per Il Trono di spade, la serie più premiata di sempre con il record di 47 Emmy, si apre ufficialmente l'ottava e ultima stagione. L'ultima parte della saga tv è composta da sei episodi di durate variabili (da 54 a 82 minuti). Finalmente gli appassionati sapranno come finirà la grande guerra per la conquista del trono e, soprattutto, la sfida fra gli umani e i morti viventi. Una saga fantasy che si è rivelata una vera e propria esplosione, sia in termini di pubblico sia in termini di diffusione. Un successo che a volte pare aver sorpreso la stessa Hbo, che la produce e trasmette dal 2011. Più volte rinnovata, più volte data per conclusa e ogni volta prolungata. È ora di affilare le armi e lucidare le armature: "Il grande inverno sta tornando". Il Trono di spade può piacere sia a chiama draghi e streghe ma anche a chi è appassionato di storia e battaglie. Si concluderà tra i fuochi d'artificio di una grande, promessa guerra tra le grandi casate superstiti di Westeros e gli Estranei, ormai alle porte del mondo civile così come lo abbiamo conosciuto negli ultimi otto anni. La storia in breve La serie racconta le avventure di svariati personaggi, che ruotano attorno ad un grande mondo fantastico costituito principalmente dal continente Occidentale (Westeros)e da quello Orientale (Essos). Il centro più grande e civilizzato del continente Occidentale è la città capitale Approdo del Re, dove si trova il Trono di Spade dei Sette Regni. La lotta per la conquista del trono porta le più potenti e nobili famiglie del continente a scontrarsi o allearsi tra loro in un contorto gioco di potere, che coinvolge anche l'ultima discendente della dinastia regnante deposta. Diversi finali e decine di trailer, finti spoiler ma il finale resta top secret.