Telefonate in aula vietate ai deputati svizzeri 11 settembre 2019 - 11:00 L'Ufficio del Consiglio nazionale (la camera bassa del Parlamento elvetico) ha deciso di proibire l'uso di telefoni cellulari in aula. Gli appelli all'autoregolamentazione si sono finora rivelati inutili e martedì, per evitare il rumore eccessivo e permettere lo svolgimento dei lavori, l'Ufficio del consiglio nazionale ha deciso di agire: ai deputati è stato vietato di telefonare in aula. La misura è stata comunicata dalla presidente della Camera bassa Marina Carobbio e da un bollettino informativo. Ai parlamentari è stato inoltre rivolto l’invito ad evitare lunghe discussioni e proseguire gli scambi verbali fuori dalla sala. Quello del rumore all'interno della Camera del popolo - dove si riuniscono i 200 consiglieri nazionali - è un problema noto. Molti sono i presidenti che negli scorsi anni hanno tentato, con fortune alterne, di far cessare le discussioni troppo rumorose. Lo scorso anno l'allora presidente Dominique de Buman aveva più volte sospeso i dibattiti e atteso il ritorno del silenzio prima di continuare.