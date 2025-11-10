India: auto esplode vicino al Forte di Delhi, otto morti

Keystone-SDA

Otto persone sono morte per l'esplosione di un'auto a Delhi, nelle vicinanze della stazione metro situata presso il Forte Rosso della città: lo riferisce il giornale The Times of India.

(Keystone-ATS) Almeno altre tre persone sono risultate ferite, secondo il sovrintendente dell’ospedale Lok Nayak Jai, citato dall’agenzia di stampa Ani. Le cause dell’esplosione non sono ancora chiare. Dopo la deflagrazione, si sono sviluppate fiamme che hanno incendiato almeno altri tre o quattro veicoli. Le autorità hanno dato ordine di elevare il livello di allerta per la sicurezza in tutta la zona, in particolare per quanto riguarda aree come i luoghi di culto.