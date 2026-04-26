India: aereo di Swiss sfollato d’urgenza a Delhi, 4 feriti

Keystone-SDA

L'aereo del volo della compagnia Swiss LX147 è stato sfollato d'urgenza a Nuova Delhi poco dopo l'una di notte ora locale (le 21.30 di ieri in Svizzera). La causa è stata un problema verificatosi a un motore al momento del decollo.

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(Keystone-ATS) Confermando un’informazione riportata dal sito del quotidiano zurighese Blick, la filiale della compagnia aerea tedesca Lufthansa ha diramato un comunicato in cui indica che a bordo c’erano 228 passeggeri, tra cui quattro bambini in tenera età e tredici membri dell’equipaggio. Swiss ha inoltre precisato che quattro passeggeri sono stati sottoposti a cure mediche a seguito dell’operazione di sfollamento.

La compagnia ha ulteriormente precisato che queste quattro persone sono ancora in ospedale. Per quanto riguarda il personale, un’assistente di volo si è procurata una distorsione al piede, mentre gli altri membri dell’equipaggio stanno bene.

La maggior parte dei passeggeri ha lasciato l’aereo utilizzando gli scivoli di emergenza. Per alcune persone che non potevano servirsene, sono state installate delle scale. Tutti i passeggeri sono stati assistiti e accompagnati dalle squadre di Swiss sul posto.

Situazione difficile

Il velivolo, un Airbus A330-300, aveva già iniziato la fase di decollo quando si è verificato l’incidente. Ha quindi effettuato una frenata di emergenza e sono stati dispiegati gli scivoli.

La compagnia, che sta collaborando con le autorità locali, ha definito difficile la situazione per tutte le persone coinvolte. Swiss ha fatto ospitare i passeggeri in hotel e ha proposto loro voli sostitutivi. È stata trovata una soluzione individuale per la prosecuzione del viaggio di ciascuno di loro.

È stata attivata una cellula di crisi. Alcuni esperti tecnici si recheranno a Nuova Delhi per esaminare l’apparecchio e determinare con precisione le cause dell’incidente.

A metà marzo, Swiss aveva segnalato una forte domanda sulla rotta tra Nuova Delhi e Zurigo a causa della guerra nel Golfo Persico. La compagnia ha temporaneamente raddoppiato l’offerta giornaliera su questa tratta.