India, scontri con studenti, agenti usano lacrimogeni e manganelli

Keystone-SDA

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L'agenzia di stampa Pti afferma che scontri tra studenti e polizia si sono registrati a Patna, nel nord-est dell'India, dove gli agenti avrebbero usato "gas lacrimogeni, cannoni ad acqua e manganelli" mentre alcune persone avrebbero lanciato sassi.

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(Keystone-ATS) I manifestanti chiedono le dimissioni del ministro dell’Istruzione Dharmendra Pradhan dopo una presunta fuga di informazioni sui quesiti del test di ingresso alla facoltà di Medicina svoltosi a maggio e poi, per questo, cancellato e ripetuto successivamente.

Si tratta della stessa richiesta avanzata nelle manifestazioni in corso a New Delhi organizzate dal movimento politico-satirico Cockroach Janta Party (Partito popolare degli scarafaggi). Le proteste si sono svolte anche a Mumbai, in India occidentale, dove – sempre secondo l’agenzia Pti – “diverse persone” sono state fermate dalla polizia, tra cui tre leader locali dell’opposizione.

“Oltre 100 manifestanti fermati”

“Più di cento manifestanti sono stati fermati” stasera per aver protestato davanti all’università del Gujarat, ad Ahmedabad, nell’India occidentale, chiedendo le dimissioni del ministro dell’Istruzione Dharmendra Pradhan: lo ha detto un alto funzionario di polizia citato dall’agenzia di stampa indiana Pti affermando che le persone fermate “non avevano il permesso per organizzare una manifestazione”. Secondo Pti, i fermati sono soprattutto giovani e alcune avevano prima distribuito fiori agli agenti.