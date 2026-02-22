Indennità di disoccupazione: arretrati ancora per settimane

Keystone-SDA

La progressiva riduzione del ritardo nei pagamenti delle indennità di disoccupazione richiederà ancora diverse settimane. Finora i fondi sono stati erogati soprattutto ai disoccupati che avevano presentato tutta la documentazione richiesta.

2 minuti

(Keystone-ATS) Ad oggi sono stati versati oltre 600 milioni di franchi con il nuovo sistema informatico, ha dichiarato la direttrice della Segreteria di Stato dell’economia (SECO) Helene Budliger Artieda in un’intervista al SonntagsBlick. I problemi con il nuovo sistema informatico delle casse di disoccupazione non sono ancora stati risolti, ma giorno dopo giorno le prestazioni migliorano, ha aggiunto, citando colloqui con consiglieri di Stato di vari Cantoni.

Per poter affrontare i problemi, in alcuni casi esistenziali, dei disoccupati interessati le casse di disoccupazione hanno ottenuto un maggiore margine di manovra nell’esame dei dossier, ha aggiunto Budliger Artieda. Ciò consentirà una verifica più rapida delle nuove richieste.

Le nuove domande vengono esaminate costantemente per ridurre gradualmente l’arretrato di gennaio, ha detto la SECO a Keystone-ATS. Ciò richiederà ancora diverse settimane.

Il 6 gennaio la SECO ha attivato un nuovo sistema informatico. Il lancio è stato accompagnato da notevoli problemi tecnici. Di conseguenza, molte indennità di disoccupazione sono state versate in ritardo o non lo sono state del tutto. Sono interessati principalmente i nuovi disoccupati, per i quali il diritto al sussidio di disoccupazione deve ancora essere chiarito.