La strategia (il caso Novartis) Marco Tagliabue e Maria Roselli 19 ottobre 2019 - 15:52 Si tratterebbe di uno dei più grossi scandali che il mondo delle case farmaceutiche abbia mai visto, con al centro dell’inchiesta la multinazionale svizzera Novartis. Falò ha dato voce ai protagonisti. L’indagine avviata dall'FBI nel 2016, partita grazie alla collaborazione di informatori della sede greca di Novartis, è nella sua fase conclusiva e sta portando alla luce un’immagine scioccante: Novartis avrebbe corrotto migliaia di medici pur di fare prescrivere i propri prodotti. Nel mirino degli inquirenti sono finiti anche ministri ed alti funzionari dello Stato. Riguardo a questa inchiesta Falò ha chiesto a Novartis di partecipare al servizio. In particolare la trasmissione avrebbe voluto realizzare un’intervista da inserire nel servizio. La casa farmaceutica ha preferito inviare il seguente comunicato stampa: Come abbiamo già evidenziato alla RSI alcuni mesi or sono, questo caso è stato altamente politicizzato e il dibattito intorno ad esso è stato litigioso e, spesso, sensazionalistico. Abbiamo sempre cooperato, e continueremo a farlo, con le indagini in corso da parte delle autorità greche e statunitensi e adotteremo le misure appropriate per contrastare qualsiasi comportamento illecito. L`impegno di Novartis in Grecia, per sostenere i pazienti e il sistema sanitario, continua immutato.