La quota di persone in sovrappeso od obese è del 42%. Per l'obesità si registrano nette differenze a livello sociale: le persone che hanno concluso solo la scuola dell'obbligo presentano un tasso più elevato di chi ha una formazione superiore (21% contro l'8%).

In generale, è in voga uno stile di vita sano. Dal 2002 è aumentata la quota di persone che praticano attività fisica (dal 62% al 76%).

La percentuale di persone che almeno una volta al mese beve nel giro di poche ore 5 (per gli uomini) o 4 (per le donne) bicchieri è aumentata dal 19% nel 2007 al 24% nel 2017, con un raddoppio (dal 12 al 24%) tra le giovani donne (15-24 anni).

Nel 2017, l'85% degli interrogati (22'134 persone in tutto il Paese) si riteneva in buona salute. Un'autovalutazione nella quale influisce molto l'età: si sente sano il 93% delle persone tra i 15 e i 44 anni, ma il dato scende al 67% fra gli over 75, si legge in una notaLink esterno .

In Svizzera si fuma sempre meno, ma il numero di fumatori non cala. Si beve meno spesso, ma con meno misura. È quanto emerge dalla sesta 'Indagine sulla salute' realizzata a cadenza quinquennale dall'Ufficio federale di statistica UST.

Fumatori stabili, mentre cambia il modo di bere
30 ottobre 2018 - 21:05