In una presa di posizione, la procura federale sottolinea che quella dell'autorità di vigilanza non è "una decisione definitiva" e deve essere esaminata. Inoltre, viene aggiunto, Lauber e i suoi avvocati si riservano il diritto di intraprendere ulteriori azioni legali.

L'indagine condotta dal giudice federale Alexia Haine - membro dell'autorità di vigilanza del MPC - ha mostrato che Lauber ha violato in più occasioni i suoi obblighi di responsabilità in particolare riguardo agli incontri con Infantino nel 2016 e nel 2017.

"Inoltre, evidentemente il procuratore generale non vede la scorrettezza del suo operato e denota una concezione fondamentalmente erronea della propria professione", scrive in una nota l'AV-MPCLink esterno , annunciando la conclusione del procedimento disciplinare nei confronti di Lauber - aperto lo scorso maggio - e sottolineando che la somma delle violazioni commesse è "considerevole".

Il procuratore generale Michael Lauber era finito al centro di più critiche e di una procedura disciplinare per non aver verbalizzato alcuni incontri avuti con il presidente della FIFA Gianni Infantino nel quadro delle indagini sugli scandali che hanno scosso la federazione calcistica internazionale.

A Lauber, come sanzione disciplinare, è stata imposta una diminuzione salariale dell'8% - il massimo consentito ammonta al 10% - per la durata di un anno. La riduzione è pari a 23'827 franchi, ovvero l'8% del suo stipendio annuale pari a 297'844 franchi.

Il procuratore generale della Confederazione Michael Lauber ha infranto diversi doveri d'ufficio: ha ripetutamente detto il falso, ha agito in modo sleale e ha violato il codice di condotta del Ministero pubblico in modo "gravemente negligente".

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Sanzionato il procuratore generale della Confederazione 04 marzo 2020 - 18:50 Il procuratore generale della Confederazione Michael Lauber ha infranto diversi doveri d'ufficio: ha ripetutamente detto il falso, ha agito in modo sleale e ha violato il codice di condotta del Ministero pubblico in modo "gravemente negligente". Sono le parole dell'autorità di vigilanza della procura federale (AV-MPC) che ha concluso l'indagine disciplinare nei confronti del procuratore generale Michael Lauber. L'autorità di sorveglianza ha aggiunto che il procuratore generale ha provato anche a ostacolare l'inchiesta. A Lauber, come sanzione disciplinare, è stata imposta una diminuzione salariale dell'8% - il massimo consentito ammonta al 10% - per la durata di un anno. La riduzione è pari a 23'827 franchi, ovvero l'8% del suo stipendio annuale pari a 297'844 franchi. La vicenda Il procuratore generale Michael Lauber era finito al centro di più critiche e di una procedura disciplinare per non aver verbalizzato alcuni incontri avuti con il presidente della FIFA Gianni Infantino nel quadro delle indagini sugli scandali che hanno scosso la federazione calcistica internazionale. ++ Sotto accusa i suoi incontri con il presidente della FIFA Gianni Infantino. "Inoltre, evidentemente il procuratore generale non vede la scorrettezza del suo operato e denota una concezione fondamentalmente erronea della propria professione", scrive in una nota l'AV-MPC, annunciando la conclusione del procedimento disciplinare nei confronti di Lauber - aperto lo scorso maggio - e sottolineando che la somma delle violazioni commesse è "considerevole". L'indagine condotta dal giudice federale Alexia Haine - membro dell'autorità di vigilanza del MPC - ha mostrato che Lauber ha violato in più occasioni i suoi obblighi di responsabilità in particolare riguardo agli incontri con Infantino nel 2016 e nel 2017. Sanzione "blanda" La sanzione è stata ridotta poiché non vi sono indicazioni che il procuratore generale abbia ricevuto prestazioni pecuniarie, materiali o personali illegali. Il procuratore generale può presentare ricorso contro la decisione. In una presa di posizione, la procura federale sottolinea che quella dell'autorità di vigilanza non è "una decisione definitiva" e deve essere esaminata. Inoltre, viene aggiunto, Lauber e i suoi avvocati si riservano il diritto di intraprendere ulteriori azioni legali. Ecco le considerazioni del nostro corrispondente a Berna. Rielezione Lo scorso settembre, l'Assemblea aveva rieletto di misura Lauber a capo del Ministero pubblico della Confederazione fino al 2023. I voti erano stati solo 129 voti sui 243 validi, poco al di sopra dei 122 necessari.