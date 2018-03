Ma per il comandante della polizia ticinese Matteo Cocchi, raggiunto dai colleghi del Quotidiano, si tratta di eventi isolati che non devono allarmare.

Dal 2017 sono tre gli agenti dei corpi comunali finiti sotto inchiesta, uno dei quali è stato condannato in primo grado per abuso d’autorità. Nove invece gli agenti della polcantonale sotto indagine, due dei quali condannati in primo grado e altri due rinviati a giudizio.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Agenti indagati, cosa succede nella polizia ticinese? 07 marzo 2018 - 09:56 Almeno dodici agenti, tra polizia cantonale o comunali, sono finiti sotto inchiesta in Ticino dallo scorso anno. Numeri che incominciano a preoccupare e a sud delle Alpi si stanno moltiplicando gli interrogativi su quanto sta avvenendo tra le forze dell’ordine. Negli scorsi giorni ha fatto discutere l’episodio di un agente finito in un dirupo con l’auto che, una volta uscito dall’abitacolo, se n’è andato tranquillamente a dormire a casa senza avvertire i colleghi. Ed è di ieri la notizia del decreto penale d’accusa al poliziotto della comunale di Lugano che aveva fatto guidare l’amica sedicenne. Dal 2017 sono tre gli agenti dei corpi comunali finiti sotto inchiesta, uno dei quali è stato condannato in primo grado per abuso d’autorità. Nove invece gli agenti della polcantonale sotto indagine, due dei quali condannati in primo grado e altri due rinviati a giudizio. Ma per il comandante della polizia ticinese Matteo Cocchi, raggiunto dai colleghi del Quotidiano, si tratta di eventi isolati che non devono allarmare.