Showcase di Ermal Meta agli studi RSI di Lugano 06 ottobre 2018 - 17:39 Ermal Meta ha mantenuto la parola e la sera dopo il suo concerto al Palacongressi di Lugano che chiude, di fatto, il lungo tour estivo, si è concesso alla Radiotelevisione svizzera. Apprezzatissimo, oltre che dai colleghi musicisti, per alcuni dei quali ha scritto canzoni importanti, l’artista 37enne di origini albanesi - 6 dischi di platino e 4 dischi d’oro - ha dunque scelto l’Auditorio della RSI per ringraziare idealmente i fan al termine di un anno memorabile. Per Ermal, del resto, gli Studi di Besso sono un luogo quasi familiare: era già stato nostro ospite il 31 ottobre 2017 e gli aveva portato fortuna. Ora torna a trovarci e siamo felici che abbia scelto proprio la RSI prima di un periodo di pausa.