Prima della firma del documento che ha suggellato il summit di Singapore, è apparso un dirigente della sicurezza nordcoreano con guanti in lattice per pulire e ispezionare la penna appoggiata sul tavolo che doveva usare Kim Jong Un.

L'accordo firmato con Kim Jong-un è "completo" per dare il via al processo di denuclearizzazione "molto velocemente".

Trump prevede con Kim una "relazione formidabile". Dopo il faccia a faccia durato circa 45 minuti, i due leader hanno dato il via alla riunione allargata. Le parti hanno poi continuato le conversazioni durante il pranzo. Il presidente americano ha pure annunciato che firmerà a breve un non meglio precisato documento con il leader nordcoreano.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

L'inedita amicizia tra USA e Corea del Nord 12 giugno 2018 - 08:55 Stretta di mano e incontro storico a Singapore tra il presidente americano Donald Trump e il leader nordcoreano Kim Jong-un sull'isola di Sentosa, a Singapore. Secondo Trump l'incontro è andato "molto bene", i due hanno già una "eccellente relazione" e risolveranno "lavorando insieme" il "grande problema" del nucleare. "Non era facile arrivare fin qui ma abbiamo superato gli ostacoli", ha commentato Kim. Trump prevede con Kim una "relazione formidabile". Dopo il faccia a faccia durato circa 45 minuti, i due leader hanno dato il via alla riunione allargata. Le parti hanno poi continuato le conversazioni durante il pranzo. Il presidente americano ha pure annunciato che firmerà a breve un non meglio precisato documento con il leader nordcoreano. Una nuova amicizia "La nostra relazione con la Corea del Nord sarà qualcosa di molto diverso rispetto al passato, abbiamo sviluppato un legame molto speciale": lo ha dichiarato sempre Donald Trump alla firma del documento storico con il leader nordcoreano. "C'è molta soddisfazione e molta gioia, voglio ringraziare il presidente Kim" ha continuato Trump. "Abbiamo trascorso molto tempo insieme, ed è andato molto meglio di quello che si potesse prevedere e questo porterà tanto di più. È un onore essere con il presidente Kim", ha aggiunto prima di stringergli la mano. Denuclearizzazione L'accordo firmato con Kim Jong-un è "completo" per dare il via al processo di denuclearizzazione "molto velocemente". Ci saranno molti incontri con il leader: "assolutamente inviterò Kim alla Casa Bianca", ha precisato il tycoon che non ha fornito i contenuti della dichiarazione che saranno oggetto di una conferenza stampa che lui stesso terrà tra meno di un'ora. 007 coreani all'opera Prima della firma del documento che ha suggellato il summit di Singapore, è apparso un dirigente della sicurezza nordcoreano con guanti in lattice per pulire e ispezionare la penna appoggiata sul tavolo che doveva usare Kim Jong Un. (a seguire)