La campagna d'Europa è dunque lanciata. Matteo Salvini e Marine Le Pen serrano le fila, e marciano uniti verso le elezioni europee. All'ombra di un solo vessillo: il neonato Fronte della libertà che lavorerà per avere un progetto comune, un'idea di futuro comune, per l'Europa dei prossimi 30 anni.

"Tra me e Le Pen oggi non è un incontro elettorale, lavoriamo a un programma comune da anni. Ad ogni modo, questo fronte della Libertà punta a un progetto comune e anche a candidati comuni nei ruoli più delicati, ma riconoscendo autonomia dei popoli".

Sono le parole del vicepremier italiano e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, alla presenza di Marine Le Pen a un convegno dell'Unione generale del lavoro. "Nelle loro sezioni, in Italia come in Francia, ci sono più banchieri che operai", ha aggiunto Salvini.

"Non penso a un'Europa senza regole, ma che investa sul lavoro, sulla felicità, non schiava dello zero virgola, che non risparmi sui diritti sociali. Io e Le Pen stiamo raccogliendo l'eredità sociale della sinistra che ha tradito i suoi valori, difendiamo i precari che la sinistra ha dimenticato". Salvini e Le Pen lanciano così la campagna europea del maggio 2019.

