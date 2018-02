Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Il favoloso mondo di Sofia Goggia 16 ottobre 2017 - 12:54 Nata a Bergamo alta 25 anni fa, la sciatrice italiana è stata ospite di Sport Non Stop alla Radiotelevisione svizzera. Detiene diversi record a livello italiano ed è una delle atlette maggiormente attese ai prossimi Giochi olimpici invernali. Conosciamo questa simpatica e bravissima sportiva bergamasca. Sofia Goggia detiene il record italiano di punti segnati in una singola edizione di Coppa del Mondo (1197 nel 2017) e di podi (13 nel medesimo anno, risultando peraltro la prima sciatrice italiana capace di ottenerne in quattro discipline. Sta preparando la nuova stagione agonistica - quest'anno ci sono pure i Giochi Olimpici in Corea - e prima di partire è passata da Lugano. Sentiamo cosa ci dice sulle amicizie nel circo bianco, ma soprattutto cosa ci racconta suéla sua vita al di fuori dallo sport agonistico. E da buona bergamasca ci ha pure cucinato un bel piatto di polenta!