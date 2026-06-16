Incidenti: auto cade nel lago di Como, grave una donna, un disperso

Keystone-SDA

Un grave incidente si è verificato poco dopo la mezzanotte scorsa lungo la strada statale Regina del Lago di Como, al confine tra i Comuni di Brienno e Argegno (Como). Un'auto con due persone a bordo è caduta nel lago.

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(Keystone-ATS) Una donna, riuscita a uscire autonomamente dall’abitacolo prima che il veicolo si inabissasse, è stata ricoverata d’urgenza. Secondo quanto scrive l’agenzia italiana ANSA, un uomo risulta invece ancora disperso.

Nelle operazioni di soccorso sono impegnati vigili del fuoco, guardia costiera e carabinieri. Attivato anche l’elisoccorso.