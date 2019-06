La dinamica dei fatti non è chiara: secondo quanto riportano media locali, in particolare la Luzerner Zeitung, qualcosa è andato storto mentre gli addetti alla revisione stavano accorciando un cavo dell'impianto di risalita che collega Engelberg al Trübsee, nella zona del Gerschnialp.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Cabinovia Titlis, un operaio morto e altri sei feriti 05 giugno 2019 - 13:02 Un uomo è morto e altri sei sono rimasti feriti in un incidente avvenuto mercoledì mattina nel corso degli interventi di manutenzione alla cabinovia sopra Engelberg, nel Canton Obvaldo. La dinamica dei fatti non è chiara: secondo quanto riportano media locali, in particolare la Luzerner Zeitung, qualcosa è andato storto mentre gli addetti alla revisione stavano accorciando un cavo dell'impianto di risalita che collega Engelberg al Trübsee, nella zona del Gerschnialp. Le vittime, tutti dipendenti della società Titlis-Bahnen, sono state soccorse da quattro elicotteri della Rega che sono giunti sul posto intorno alle 8, supportati dal Soccorso alpino e da un "care team" di assistenza psicologica. La cabinovia "Titlis-Express" è stata inaugurata nel 2015, è lunga 2,7 chilometri su un dislivello di quasi 800 metri e può trasportare fino a 2'400 persone all'ora. Nell'esercizio 2017-18 gli impianti di risalita delle Titlis-Bahnen hanno accolto 1,24 milioni di turisti e sciatori e sono molto apprezzati da ospiti asiatici.