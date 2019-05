Un mandato d'arresto per il 64enne ucraino è stato richiesto dopo l'interrogatorio, ha spiegato la polizia di Budapest. Il capitano della "Viking Sigyn", che appartiene alla Viking River Cruises con sede a Basilea, e gli altri membri dell'equipaggio erano già stati interrogati come testimoni. Ora è stato avviato un procedimento penale per esposizione a pericolo di morte di massa.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Arrestato il capitano dell'imbarcazione svizzera 31 maggio 2019 - 16:39 Dopo l'affondamento di mercoledì sera a Budapest di un battello con a bordo turisti sudcoreani scontratosi nel Danubio con la nave da crociera "Viking Sigyn", il capitano di quest'ultima è stato arrestato giovedì sera. Un mandato d'arresto per il 64enne ucraino è stato richiesto dopo l'interrogatorio, ha spiegato la polizia di Budapest. Il capitano della "Viking Sigyn", che appartiene alla Viking River Cruises con sede a Basilea, e gli altri membri dell'equipaggio erano già stati interrogati come testimoni. Ora è stato avviato un procedimento penale per esposizione a pericolo di morte di massa. L'agenzia di stampa statale ungherese MTI, citando rapporti di polizia, parla di "indizi fondati" contro il capitano ucraino, senza però spiegare in concreto di cosa si tratti. Le due imbarcazioni si sono scontrate attorno alle 21.00 di mercoledì vicino al ponte Margaret, nei pressi del parlamento. Il battello da escursione "Hableany", più piccolo, si è capovolto ed è affondato rapidamente nelle acque del Danubio, attualmente con forti correnti a causa delle piogge incessanti. I morti accertati sono 7, altre 7 le persone salvate, ma ci sono poche speranze di trovare vivo qualcuno dei 21 dispersi. Sulla "Viking Sigyn" - lunga 135 metri e larga 12 - nessuno si è fatto male.