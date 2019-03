"Non ci aspettiamo granché da questo appello", aggiunge il portavoce. Il problema è che le foto scattate dopo la collisione non sono servite a fare chiarezza. Ora si tratta in particolare di cercare di ricostruire la situazione prima dell'incidente.

Quello di venerdì scorso è stato un grave incidente con una persona morta, il cui svolgimento "non è noto in modo chiaro". Nel tamponamento a catena sono rimaste coinvolte in tutto dieci automobili e diverse sono le compagnie di assicurazione interessate.

Il portavoce della polizia cantonale di San Gallo, Hanspeter Krüsi, ammette che finora i tribunali hanno giudicato le immagini delle dashcam in modo diverso. "È comunque nostro compito raccogliere tutti gli indizi", afferma Krüsi. E se sempre più automobilisti utilizzano le dashcam, "perché non dovremmo utilizzare le loro registrazioni?"

Esattemente un settimana fa una donna è morta e altre tre persone sono rimaste ferite in un tamponamento a catena avvenuto sull'autostrada A1 fra Oberbüren e Gossau, nel canton San Gallo. In tutto si sono verificate tre collisioni poco prima delle 8 del mattino, con il sole radente che abbagliava i conducenti.

Per far luce su un incidente stradale in cui è morta una donna, la polizia sangallese è alla ricerca di riprese fatte con le dashcam. L'appello rappresenta una prima, anche perché è controverso se le riprese delle "videocamere da cruscotto" possano essere utilizzate come elemento di prova.

