Collisione tra due navi da crociera a Cozumel 21 dicembre 2019 - 13:53 Sei persone sono rimaste ferite in una collisione avvenuta venerdì tra due grosse navi da crociera nel porto dell'Isola messicana di Cozumel, nel Mar dei Caraibi. "La Carnival Glory stava effettuando una manovra per raggiungere il molo quando è entrata in contatto con la Carnival Legend che si trovava attraccata alla banchina", ha spiegato la compagnia statunitense in un comunicato. Un video che si è rapidamente diffuso sui social media mostra chiaramente il momento in cui la prua di una delle due imbarcazioni si avvicina lentamente alla poppa dell'altra ed entra in collisione, sotto lo sguardo incredulo dei passeggeri. "Dio mio! Qualcuno avrebbe potuto morire", esclama un testimone che si sente nella clip, girata dal bordo della Oasis of the Seas, che si trovava all’ormeggio in un molo vicino. E’ probabile che a disturbare la manovra sia stato anche il forte vento che potrebbe aver spinto la poppa della Carnival Glory verso destra. Sei crocieristi con ferite leggere si sono presentati al centro medico della Carnival Glory, ha precisato la nota. L'incidente non ha avuto conseguenze sull'affidabilità delle due navi che proseguiranno quindi l'itinerario previsto.