Cede scala mobile della metro, oltre 20 feriti a Roma 24 ottobre 2018 - 15:37 Hanno fatto il giro del mondo su social e siti di informazione le immagini del cedimento della scala mobile alla fermata di Piazza della Repubblica della metropolitana a Roma in cui sono rimaste ferite martedì sera almeno ventiquattro persone, quasi tutti tifosi del CSKA Mosca diretti all'Olimpico per l'incontro di Champions League. Dai filmati diffusi in rete si vede la massa di tifosi russi festanti che affollano la scala mobile che accelera in modo preoccupante e in seguito diversi passeggeri che scappano dal luogo dell'incidente saltando il corrimano. Secondo quanto riportato da diversi testimoni alle forze di polizia e ai soccorritori - ma le versioni sul punto non sono unanimi - i tifosi russi stavano ballando e saltando sull'apparecchio di trasporto che all'improvviso è sprofondato nella parte inferiore. Le lamiere degli ultimi gradini si sono accartocciate e spezzate, ferendo agli arti inferiori i malcapitati, uno dei quali è a rischio di amputazione e altri sei versano in gravi condizioni. L'inchiesta penale dovrà accertare le reali cause dell'incidente, con l'ausilio verosimilmente delle telecamere a circuito chiuso presenti nella stazione della metropolitana, che è stata chiusa per consentire i rilievi di sicurezza da parte dei periti, in particolare sui sistemi di frenata e di sicurezza. L'azienda dei trasporti della capitale (Atac), che a sua volta ha avviato un'indagine interna sull'accaduto definito anomalo, ha precisato che gli interventi di manutenzione vengono regolarmente fatti a cadenza mensile in tutte le fermate della metropolitana. Le ipotesi che dovranno essere verificate dagli inquirenti sono quelle di cedimento strutturale, guasto meccanico o intervento esterno.